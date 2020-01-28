Протести спалахнули у Палестині на тлі оголошення Дональда Трампа про «угоду століття» з Ізраїлем

Як повідомляє Politeka, увечері 28 січня палестинці масово вийшли на вулиці в знак протесту проти договору президента США Дональда Трампа щодо вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, на умови якого раніше погодився прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

У мережі з'явилися кадри, на яких десятки людей марширують вулицями Палестини, вигукуючи гасла. У соцмережах також з'явилося безліч обурених публікацій від палестинців зі словами «Палестина не продається».

Також із заявою виступив президент Палестини Махмуд Аббас. Він заявив, що його країна не погоджується на цю угоду.

«Єрусалим не продається, угода не пройде і наш народ відправить її в "смітник історії"», - заявив він.

Політик також додав, що Палестина наполягає на визнанні своєї держави в кордонах 1967 року. Також Аббас заявив, що Палестина готова до переговорів не з США, а з усім «близькосхідним квартетом», до складу якого входять Росія, США, Євросоюз і ООН. При цьому в Палестині категорично відмовилися від умов «угоди Трампа».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Білий дім і офіційно погодився на запропонований американським президентом план з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Трамп представив свій план журналістам і пояснив, що він передбачає створення двох держав – єврейської та палестинської. Підкреслювалося, що Єрусалим, за який багато років билися обидві країни, залишиться неподільною столицею Ізраїлю. У той же час, вже через кілька пропозицій Трамп додав, що столицею Палестини стане Східний Єрусалим, тим самим збивши з пантелику присутніх.

Крім цього, Ізраїль в рамках «угоди століття» буде зобов'язаний заморозити будівництво поселень на палестинських територіях на 4 роки. Протягом цього часу будуть проходити переговори про палестинської державності. Ізраїль і США заявили про готовність визнати її, але на певних умовах.

Трамп додав, що ця угода дозволить збільшити території Палестини в два рази.

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