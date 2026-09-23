Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 24 по 30 вересня показує, що синоптики очікують дощі у другій половині тижня, а максимальна температура повітря сягне +19°.

синоптики вже попереджали харків'ян про дощі минулого тижня, і ця тенденція продовжиться й найближчі сім днів. Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 24 по 30 вересня показує, що опади повернуться у другій половині періоду, а денна температура коливатиметься від +15° до +19°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня температура вдень триматиметься в межах від +15° до +19°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +7°...+14°.

У четвер, 24 вересня, у Харківській області буде хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +16°, а вночі охолоне до +11°. Опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 25 вересня, синоптики обіцяють малохмарну погоду: вдень +17°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°. Дощу не буде.

У суботу, 26 вересня, збережеться хмарність з проясненнями, денна температура утримається на позначці +17°, нічна — близько +9°. Без опадів.

У неділю, 27 вересня, вдень очікується +18°, вночі +11°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 28 вересня, погода почне змінюватися: денна температура трохи знизиться до +15°, нічна підвищиться до +12°, небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі — до +14°, хмарність мінімальна, проте можливі опади зберігаються.

У середу, 30 вересня, температура сягне максимуму тижня — +19° вдень і +13° вночі, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, коли повітря прогріється до +19°, а найпрохолодніше буде в понеділок, 28 вересня, з денною температурою +15°. Перепад температур за тиждень становитиме 4°. Опади прогнозують три дні — у понеділок, 28 вересня, вівторок, 29 вересня, та середу, 30 вересня.

У дні з опадами — понеділок, вівторок і середу — варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі, оскільки проїжджа частина може стати слизькою. В інші дні тижня погода залишиться комфортною для прогулянок, проте вечорами вже прохолодно, тож не забувайте про теплий одяг.

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