На території анексованого українського півострова Крим сталася справжня трагедія, загинуло кілька людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російське міністерство надзвичайних ситуацій.

«5 лютого в районі пляжу "Ластівчине гніздо" в Ялті велика хвиля змила дівчину і чоловіка. У повідомленні пресслужби МНС наголошується, що співробітники служби організували пошуково-рятувальну операцію. Однак туристів знайшли вже мертвими», - йдеться в повідомленні.

На наступний день інцидент повторився. Однак загинула лише одна людина.

Пригода сталася вдень в районі пляжу Приморський. Чоловік перебував на пірсі, його захлеснуло хвилею і змило в море. Він загинув. Наші співробітники виявили його на відстані близько 20 метрів від берегової лінії. Тіло загиблого було витягнуто з води», - зазначив так званий міністр надзвичайних ситуацій анексованого Криму Сергій Шахов.

Як повідомлялося раніше, суха зима призвела до того, що водосховища Криму спорожніли і вже незабаром можуть остаточно обміліти.

У Криму все гостріше стає проблема гострого дефіциту води навіть для потреб населення, не кажучи вже про промисловості і сільському господарстві. Ситуація дійшла до того, що давати воду за графіком.

Так звана "мер Сімферополя" Олена Проценко повідомила, що з 10 лютого холодна вода у кранах городян буде тільки вранці і ввечері, а гаряча - тільки по вихідним. Запасів води, визнають місцеві "влади", вистачить не більш ніж на 100 днів.

Нагадаємо, Путін подвоїв ударні сили на кордоні, подробиці.

Як повідомляла Politeka, в окупованому Криму наближається катастрофа, яка торкнеться всіх.

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