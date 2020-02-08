Вісім людей загинули, 40 - постраждали під час масштабної бійки в Казахстані

Як повідомляє прес-служба МВС Казахстану, інцидент стався в п'ятницю ввечері, 7 лютого, в Кордайському районі Жамбилськой області, передає Politeka.net. У бійні брали участь близько 300 чоловік, переважно жителі сіл Масанчи і Каракемер. Учасники бійки використовували металеві предмети, камені і вогнепальну зброю (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Агресивно налаштовані порушники порядку напали на правоохоронців, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.

За інформацією жителя Кордайского району, блогера Исламбека Дастана, приводом для початку "дикого замісу" могли стати міжнаціональні чвари між казахами і дунганами.

Заворушення почалися після того, як був побитий літній чоловік з Каракемера (побутова сварка на дорозі двох водіїв), населеного переважно казахами і киргизами. Односельці звинуватили жителів Масанчи - який називають дунганським анклавом (населення складається на 90% з дунган - кітаємовних мусульман).

Натовп, скоріш за все, в помсту, пішов запалювати і трощити будинки в Масанчи.

Подію прокоментував президент країни Касим-Жомарт Токаєв, який звернувся до нації:

"В Кордайському районі Жамбилськой області сталася групова бійка з хуліганських спонукань. Цим спробували скористатися провокатори. Поліція нормалізувала ситуацію, вона взята під контроль. Винні в порушенні громадського порядку будуть притягнуті до відповідальності".

В даний час МВС з'ясовує причини та обставини масової бійки. Вже затримано десятки учасників.

Ситуацію активно обговорюють в мережі:

"Спочатку побили чоловіка та його хворого батька 8 чол. Потім на ментів кинулися після того як ті намагалися оформити його! Потім наші психанули! Це сірник! Порох сипати почали давно!"

"Хочу сказати всім національностям, що ми Казахи дуже гостинний народ, і дуже спокійний. Тому давайте поважати один одного! Не треба нахабніти. Якщо ми спокійні, це не означає, що ми л*хи✊. Так у нас продажна влада, так у нас у кого гроші той і керує. Але у нас простий, робочий народ Казахи, куди горді ніж влада!"

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