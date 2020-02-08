"Наші молитви з людьми, які все ще всередині"

З'явилися уточнені дані трагедії, яка розгорнулася в тайському місті Корат, на північ-схід від Бангкока

Кількість жертв нападу неадекватного військовослужбовця зросла з 12 до 17 людей, передає Politeka.net з посиланням на зарубіжні ЗМІ і повідомлення в соцмережах.

Нагадаємо, в суботу, 8 лютого, військовослужбовець (експерт з вибухівки) Джакрапант Томма, вбивши начальника і ще двох солдатів при спробі викрасти зброю, згодом увірвався в торговий центр Terminal 21. Нелюд вистрілив з ручного гранатомета, убивши і поранивши вибухом кількох осіб. Потім продовжив хаотичну стрілянину з автоматичної гвинтівки.

В результаті вибуху гранати на першому поверсі будівлі виникла пожежа, кадрами якої діляться в мережі очевидці. В даний час рятувальники загасили вогонь.

Також зазначається, що військовий причепив до себе бомбу і взяв у заручники 16 осіб.

VIDEO: People can be seen running to safety as they come out of the Terminal 21 mall https://t.co/WUcTfAmWOW#Korat #KoratShooting #กราดยิงโคราช https://t.co/w2duMDzDKM — Sputnik (@SputnikInt) February 8, 2020

В даний час проводиться операція зі знешкодження та затримання злочинця.

Трагедію обговорюють в мережі. Раніше ми писали, що нелюд вів пряму трансляцію розстрілу на Фейсбуці. Користувачі припали до екранів, переживаючи за знайомих і близьких, які знаходяться в епіцентрі подій. Пізніше адміністрація сервісу закрила акаунт військового.

"Я спостерігав у прямому ефірі на Facebook, знаючи, як багато моїх друзів, колег і партнерів в Таїланді, я дійсно шокований. Нам сказали, що деякі з їхніх близьких раніше приховані в торговому центрі. Наші серця звернені до жертв цього жахливого злочину, і наші молитви з людьми, які все ще всередині".

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