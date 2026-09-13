Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 14 по 20 вересня оприлюднено: через технічне обслуговування мереж частина Кропивницького та села Нове тимчасово залишиться без електроенергії.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 14 по 20 вересня вже оприлюднені — без електроенергії тимчасово залишаться десятки вулиць Кропивницького та жителі села Нове. Знеструмлення проводитимуть у різні часові інтервали. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

Планові роботи заплановані з 14 по 17 вересня 2026 року, переважно з 08:00 до 17:00. Причина відключень — технічне обслуговування електричних мереж, яке проводять, щоб підготувати обладнання до осінньо-зимового періоду.

У переліку на тиждень — понад пів сотні адрес обласного центру. Серед них вулиці Симона Петлюри, Юрія Бутусова, Сергія Гришина, Миколи Міхновського, Івана Олінського, Володимира Антоновича, Козацька, Садова, Бобринецький шлях, а також провулки Саксаганського, Кропивницького, Санаторний, Курінний, Козацький та Отамана Чорного Ворона. Подекуди роботи триватимуть у коротші проміжки — з 09:00 до 13:00 та з 12:00 до 17:00.

Крім Кропивницького, планові знеструмлення зачеплять село Нове. Тут без електроенергії залишаться будинки на вулиці Центральній (номери 47–75), вулиці Західній (44–67) та на вулиці Ягідній, 135.

Як перевірити, чи відключать саме вашу адресу

Повний перелік об'єктів із точними адресами та годинами знеструмлень опублікований на офіційному сайті Кіровоградобленерго в розділі «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень». Знайти свою вулицю можна за назвою енергооб'єкта, датою та часом початку робіт.

Уточнити інформацію можна в кол-центрі компанії за номером 0-800-501-148 (працює цілодобово). Енергетики зазначають: після завершення технічного обслуговування електропостачання відновлюють автоматично.

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