Під час атаки українського катера "Бердянськ" в листопаді 2018 року Росія застосовувала вертольоти

Про це пише "Укрінформ".

Росія під час захоплення малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" у листопаді 2018 року застосовувала вертольоти. Катер був пробитий снарядом, випущеним з повітря.

Про це говорять результати балістичної експертизи завданих пошкоджень. Дані експертизи на засіданні форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки 13 лютого надав український дипломат Ігор Лоссовский.

"Пробоїна в бронекатері "Бердянськ" виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеними з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", – заявив він.

Відзначимо, що КА-52 має неформальну другу назвауАлігатор через зовнішню схожість с твариною. Це російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління.

Лоссовский додав, що інші два кораблі, які Росія повернула в 2019 році, – МБАК "Нікополь" і буксир "Яни Капу" – відправлені на завод для ремонту.

Нагадаємо, що в результаті атаки росіян катер "Бердянськ" отримав серйозні пошкодження - на ньому були пробиті ходова рубка і гальюн, машинне відділення, пошкоджений лівий двигун, головний розподільний щит електроенергії розібрано, розбитий система розпізнавання.

Сильно постраждав буксир "Яна Капу", оскільки всі прилади в ходовій рубці розкриті і розбиті, універсальна система водяний захисту частково розібрана, відсутня кабель берегового живлення і інші кабелі, дизель-генератор, розетки і плафони.

Раніше ми писали, росіяни зганьбилися з виправданнями за викрадені речі з захоплених український катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також з буксира "Яни Капу". Про це розповів адвокат українських моряків Микола Полозов.

За його словами, слідчі йому пояснили, що суду стояли 10 місяців практично без нагляду, тому "все згнило з-за вологості".

Як повідомляла Politeka, росіяни зганьбилися виправданнями за унітази з українських кораблів: "Здадуть у музей"

Також Politeka писала, що Зеленський екстрено зідзвонився з Путіним: про що говорили, всі подробиці