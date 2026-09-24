Графіки відключення світла у Кіровоградській області 25 та 26 вересня опубліковані енергетиками — через планове технічне обслуговування частина вулиць Кропивницького тимчасово залишиться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 та 26 вересня оприлюднені у межах планового технічного обслуговування електромереж — енергетики попереджають про тимчасове знеструмлення низки вулиць обласного центру.

Більшість адрес, які потрапили до графіка, — це приватний сектор і житлові квартали Кропивницького, де фахівці проводитимуть ремонт і профілактику обладнання. Як повідомляє Кіровоградобленерго, роботи виконуватимуться без аварійних ситуацій, тож відключення заплановані заздалегідь.

Які вулиці знеструмлять 25 вересня

Перший, найбільший блок відключень триватиме з 08:00 до 17:00. Під нього потрапляють десятки вулиць і провулків: зокрема, провулки Гурбенський, Санаторний, Луньовський та Профілакторний, вулиці Садова, Панаса Михалевича, Вадима Височина, Варшавська, Севастопольська, Павла Сніцара, Героїв-земляків, Бобринецький шлях, Новослобідська, Бердянська, Семена Тютюшкіна, Валентина Глушка, Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Канізька, Левка Мацієвича, Миколи Міхновського, Ярославська, Гурбенська, Світлани Барабаш та Дорогого Семена.

Другий блок — з 09:00 до 13:00 — охоплює вулиці Незалежності, Інженерів, проспект Університетський та вулицю Героїв Маріуполя. Третій інтервал, з 12:00 до 17:00, зачепить вулиці Миколи Садовського, Глиняну, провулок Обривний, тупик Андріївський, а також вулиці Степняка-Кравчинського, Вокзальну та Андріївську.

Що передбачено на 26 вересня

У п'ятницю, 26 вересня, з 08:00 до 17:00 планові роботи повторять на тих самих вулицях, що входили до першого блоку попереднього дня. Енергетики радять мешканцям заздалегідь подбати про заряд гаджетів і за необхідності вимкнути з розеток електронні прилади, щоб уникнути їх пошкодження при відновленні живлення.

У компанії наголошують, що зазначений час є орієнтовним і може незначно змінюватися залежно від ходу робіт. Актуальну інформацію про планові відключення можна перевіряти на офіційному ресурсі Кіровоградобленерго.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 вересня також передбачали знеструмлення окремих кварталів міста.