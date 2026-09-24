Графіки відключення світла у Запорізькій області 25 та 26 вересня передбачають планові й термінові ремонти електрообладнання. Світло вимикатимуть протягом світлового дня на десятках вулиць обласного центру. Як повідомляє «Запоріжжяобленерго», енергетики працюватимуть у кілька змін, щоб оновити мережі до осінньо-зимового періоду.

Графіки відключення світла у Запорізькій області на 25 та 26 вересня затвердили енергетики — мешканці десятків вулиць обласного центру тимчасово залишаться без електропостачання.

26 вересня знеструмлення торкнуться тих самих вулиць, що й у першій половині дня 25-го: енергетики продовжать технічне обслуговування обладнання, розпочате напередодні.

Які вулиці знеструмлять 25 вересня

Наймасштабніший блок робіт заплановано з 08:00 до 20:00 — це плановий ремонт. Без світла перебуватимуть мешканці вулиць Автозаводської, Академіка Амосова, Андрія Гайдая, Благовіщенської, Бойової, Володимира Українця, Запорізької, Інгулецької, Партизанської, Покровської, Поштової, Троїцької, Української, Фортечної, Шкільної, а також площі Привокзальної, проспекту Соборного та провулків Межового, Південного, Пристанційного, Стрілецького. Загалом у переліку — понад чотири десятки адрес.

Із 09:00 до 16:00 також у межах планового ремонту відключатимуть вулиці Академіка Вернадського, Баранова, Історичну, Марії Заньковецької, Слав'янську, Таврійську, Юності, проспект Моторобудівників та шосе Південне і Північне.

Термінові ремонти 25 вересня проведуть на кількох адресах: з 08:00 до 17:00 — вулиці Добровольчих батальйонів, Платона Майбороди, Республіканська; з 09:00 до 17:00 — вулиця Зачиняєва.

Що відомо про 26 вересня

26 вересня з 08:00 до 20:00 повторне технічне обслуговування триватиме на тих самих вулицях, що й у найбільшому блоці робіт 25-го числа.

Енергетики наголошують: графік може коригуватися залежно від ситуації в мережі та погодних умов. Точний час подання напруги після завершення робіт залежатиме від фактичного стану обладнання.

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