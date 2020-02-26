Постраждалий від своїх же рук розповів, хто він і навіщо вчинив самопідпал сьогодні, 26 лютого, в Києві

Чоловіка звуть Олександр, він приїхав із села Новоіванівка Сумської області. А його одиночна "акція протесту" під вікнами президента Володимира Зеленського стосувалася земельної реформи (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Так що ніякого відношення до мітингу медиків, який проходив на тому ж місці, чоловік не мав.

"Я хочу, щоб мене почули. Нікому погано не зробив. Причина? Безвладдя, корупція. Земля… яку у нас вкрала сільська рада. Нам не дали розпаювати, вкрали всі документи. Немає закону, у них закон – гроші. Відчуваю себе дуже погано і важко", - поділився потерпілий.

З легкими опіками його доставили в лікарню для надання допомоги. Правоохоронці зайнялися встановленням особи горе-протестувальника. За попередньою інформацією, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри цієї події. Палаючий чоловік вибіг з натовпу демонстрантів. Його тут же повалили на землю й почали гасити.

Активист поджег себя под Офисом президента Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 26. Februar 2020

Нагадаємо, в середині січня українці влаштовували масштабні заворушення в центрі столиці - проти запуску ринку землі. Противники реформи перекрили вулицю Інститутську на перехресті з вулицею Липською. В руках вони тримали плакати проти зняття мораторію на продаж землі, а також плакати з критикою на адресу чинного міністра економіки Тимофія Мілованова, який підтримав цю реформу.

В результаті акції, що пройшла 15 січня, постраждав один з пікетників, на якого наїхав автомобіль під час блокади руху. Водії і мітингувальники крутили один одному дулі й кидалися банановими шкірками.

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