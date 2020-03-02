На Донбасі бойовики пішли на чергову підлість

Російські терористи на Донбасі незаконно відбирають нерухоме майно мирних жителів для своїх потреб

На сайті Міністерства оборони України повідомили про масові факти такого захоплення, посилаючись на дані розвідки.

У повідомленні наголошується, що терористи вилучають майно жителів окупованих територій Донбасу, пояснюючи це "потребами мобілізації".

"Мешканці тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях продовжують страждати від свавілля командування російсько-німецьких окупаційних військ. Зокрема, в смт Донецьк з аргументацією "для потреб мобілізації" у громадян примусово вилучають об'єкти нерухомого майна для розміщення "підрозділів силових структур", – йдеться у звіті.

До всього іншого, значний матеріальний збиток місцевому населенню наносять і російські найманці, які в лютому прибули на Донбас для ротації підрозділів з'єднань та частин 1 АК РФ.

Військові злочинці самовільно зайняли тимчасово незаселені будинки місцевих жителів, де псують їх особисте майно. У тому числі мають місце окремі випадки обстрілу особистого автотранспорту. Російські окупаційні "адміністрації" при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій бойовиків.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.