Російські літаки з людьми на борту здійснили екстрені посадки

Як передає Politeka.net, про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що командири повітряних суден зважилися на екстрену посадку після того, як отримали повідомлення про мінування.

НП сталися відразу з двома пасажирськими російськими літаками, які летіли до Москви: перший — з Владивостока, а другий — з Новосибірська.

За даними тематичного порталу Flightradar24, до аварійної посадки також готується третій літак, що виконував рейс Москва-Цюріх. Причина посадки - невідома.

«Він здійснив благополучну посадку у нас в аеропорту. Зараз з'ясовуються причини сигналу тривоги, які він подав», — повідомив представник аеропорту в Пермі, передає 360.tv.

Також повідомляється, що лайнер м'яко сів, і всі пасажири в порядку. Всього на борту літака було 144 пасажирів і члени екіпажу.

Пізніше стало відомо, що літак, що виконував рейс Москва-Цюріх, повернувся в московський аеропорт "Шереметьєво" через технічні проблеми.

"За попередніми даними, на борту спрацював датчик відмови управління закрилками", - заявило високопоставлене джерело в коментарі Інтерфаксу.

Раніше ми повідомляли про аварію туристичного літака з людьми на борту. Як відомо, трагедія сталася 16 лютого у французькій комуні Крессейль.

Туристичний лайнер Piper PA-28, на борту якого було четверо чоловік, звалився біля плато Ларзака.

За інформацією журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Також варто зазначити, що літак Piper PA-28 вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

Не виключено, що авіакатастрофа могла статися із-за несприятливих погодних умов, оскільки в цей день на плато були сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що вертоліт з росіянами впав при зльоті: перші подробиці і кадри з місця авіакатастрофи.

Як повідомляла Politeka, п'яна росіянка влаштувала бешкет на борту літака, відео: "пригрозили висадкою в Ірані".

Також Politeka писала, що російський Airbus розірвало в Антальї, фото.