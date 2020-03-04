В тимчасово окупованому українському Криму почалися масштабні навчання російської військової авіації

Як стало відомо журналістам "Крим. Реалії", у Чорноморському флоті РФ розповіли, що літаки відпрацьовують нанесення ракетних і бомбових ударів.

Представники окупантів відзначили, що екіпажі літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту проводять планове навчання по веденню бойових дій з нанесенням ударів по наземним і морським цілям.

Крім того, зазначили, що завершальним етапом льотно-тактичного навчання стане нанесення ракетного і бомбового удару по десантному загону кораблів умовного противника.

Всього в маневрах задіяно близько 15 літаків, зокрема винищувачів Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і літаки-розвідники Су-24МР, які відпрацювали спільне пілотування в парах і ланках, а також провели спільне тренування з кораблями.

Також раніше повідомлялося, що нове вторгнення в Україну Росія може здійснити з моря вже 2020 року.

Таке попередження зробив експерт з морського права, представник "Морський експертної платформи" Богдан Устименко.

"Росіяни будуть проводити стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", - зазначив експерт.

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