Коронавірус виявили вже у 21 людини на борту

Слідом за Diamond Princess біля берегів Японії, за яким стежить весь світ, нова трагедія розігралася на іншому лайнері, на якому також опинилися українці

Йдеться про корабль Grand Princess, що стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна знаходяться 3,5 тисячі осіб - громадяни 54 країн світу. Серед пасажирів виявили 21 випадок інфікування коронавірусом. Тести на COVID-19 їм доставляли вертольотами.

На круїзному лайнері знаходиться 49 українців.

В даний час ще відсутні дані з приводу, чи є серед заражених громадяни нашої країни.

Зазначається, що перевірку лайнера на предмет коронавіруса затіяли після летального випадку - померлий відпочивав у лютому на цьому судні.

Поки кораблю заборонили входити в гавань Сан-Франциско. Вирішується питання про карантин частини пассажирів або всього лайнера.

At least 35 people developed flu-like symptoms aboard the Grand Princess cruise ship, which has been linked to two confirmed cases of COVID-19 https://t.co/DPg5W5ZXwn pic.twitter.com/ih7DRuILKy — Reuters (@Reuters) March 7, 2020

Раніше ми повідомляли, серед хворих на лайнері Diamond Princess вірусом COVID-19, виявилися кілька українців, які перебували в числі обслуговуючого персоналу.

27 лютого стало відомо про виписку однієї з тих, що заразилися - першої українки, що поборола коронавірус. Жінка проходила лікування в лікарні в Токіо, куди її доставили з корабля разом з іншими зараженими.

"Українка була виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - сказала прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

Також ми розповідали, на початку березня в Чернівцях офіційно зафіксували перший випадок зараження COVID-19 в країні. Хворим виявився чоловік, який приїхав на машині з Румунії, куди прилетів з Італії, найбільш постраждалої від смертельного вірусу серед інших європейських країн.

У зв'язку з останніми подіями, в Чернівецькій області скасували масові гуляння, приурочені до 8 Березня. Зокрема, в містечку Новодністровськ (як відомо, тут кількох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус) скасували концерт і дитячий конкурс краси. А також циркову програму, яка повинна була відбутися 4 березня.

Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."