У п'ятницю, 13 березня, в зоні ООС на Донбасі український військовий отримав поранення 

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Відомо, що бойовики порушили режим тиші шість разів протягом дня.

Терористи використовували заборонену Мінськими угодами зброю і накрили позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Схід" і два в районі угруповання  "Північ".

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Військові повідомляють, що у відповідь українські захисники вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

У штабі ООС зазначили, що такі провокаційні дії збройних формувань РФ очевидно мають на меті змусити підрозділу Об'єднаних сил відкривати вогонь, щоб надалі звинуватити українських захисників у зриві Мінських домовленостей.

В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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"Такі провокаційні дії збройних формувань РФ очевидно мають на меті змусити підрозділу Об'єднаних сил відкривати вогонь, щоб надалі звинуватити українських захисників у зриві Мінських домовленостей", - повідомили в штабі ООС.

До цього стало відомо, що бойовики стягують на Донбас важке озброєння, порушуючи Мінські домовленості. Зокрема, РСЗВ "Град", танки і гаубиці. У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо,  російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу - 1 захисник загинув,  четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.