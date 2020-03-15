З'явилася інформація, що екс-прем'єра України Арсенія Яценюка помітили біля київської клініки "Борис"

Очевидці повідомили, що особисте авто політика Toyota Sequoia під'їхало до чорного входу, сам Яценюк при цьому сидів попереду і довго збирався з силами, щоб вийти з машини, передає "Обозреватель".

При цьому на обличчі політика була медична захисна маска. Охоронець, також з маскою на обличчі, допоміг Яценюку дійти до вхідних дверей, підтримуючи під руки.

Раніше ми повідомляли, нардепи забили тривогу через підозри, що у їх колеги - депутата від "ОПЗЖ" Олега Волошина, може бути виявлений коронавірус. Справа в тому, що напередодні засідання в Раді, 27 лютого, Волошин зустрічався з французьким парламентарієм, який, як виявилося згодом, був заражений COVID-19.

Ситуацію прокоментувала у своєму Телеграм-каналі журналістка Соня Кошкіна.

«Оскільки ніяких симптомів, по поверненню в Україну, у Олега не було, він спокійно собі ходив у ВР, з усіма спілкувався, працював. І на засіданні в середу, коли зійшлися в залі два уряди – старий та новий, і навіть Президент виступав, теж був», – приголомшила Соня Кошкіна.

Волошина повинні були доставити до лікарні медики в захисних костюмах на спецтранспорті, а замість цього в лікарню він добирався самотужки.

В результаті, підозра на коронавірус у Волошина не підтвердилася.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про можливе посилення заходів обмежень у зв'язку з навислою загрозою. Зокрема, Україна заборонила експорт масок і засобів захисту. Однак, нерідкі випадки контрабанди. Як відомо, останнім часом з українських аптек зникли маски, зате в мережі продають за 60-100 гривень за штуку.

Аваков пообіцяв у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, що українські аптеки незабаром поповнять запаси засобів захисту - з резервного фонду вже виділені кошти на ці цілі.

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