Літак з медикаментами і лікарями розбився на зльоті в аеропорту

Літак авіакомпанії Lion Air з пасажирами на борту розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніла на Філіппінах. Про це повідомила у соцмережі місцева газета "Маніла буллетин", повідомляє Politeka.

Так, за повідомленнями філіппінських ЗМІ, в аеропорту Маніли рухнув літак, який перевозив медикаменти. Більш того, на його борту були лікарі.

Повітряне судно було зафрахтоване Міністерством охорони здоров'я Філліпін.

У мережі показали перші кадри з аеропорту, де розбився пасажирський літак. За попередніми даними, на борту було 8 осіб.

Зараз на місці аварії працюють пожежні машини і машини швидкої допомоги.

З'ясовуються всі обставини події.

Зазначимо, що з'явилися фото з підготовки до зльоту літака, на борту якого завантажували ліки і допомогу у вигляді медичних масок та інших предметів для хворих коронавірусом. Літак повинен був доставити вантаж лікарям, які працюють із зараженими.

Ці знімки зробили всього за пару годин до авіакатастрофи.

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