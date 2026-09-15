В Україні триває прийом заяв на державну виплату «Пакунок школяра» — по 5000 гривень для родин першокласників. Розповідаємо, хто має право на гроші та як оформити виплату через «Дію».

Грошова допомога сім'ям у Херсонській області цієї осені доступна одразу за кількома програмами, і одна з них — державна виплата «Пакунок школяра». Її можуть оформити родини, де дитина цього року вперше пішла до школи, — держава виплачує по 5000 гривень на кожного першокласника.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, заяви на «Пакунок школяра» вже подали майже 80% родин першокласників. Загалом цьогоріч до першого класу пішли 239 661 дитина, а станом на сьогодні близько 190 тисяч родин встигли оформити заяви на отримання виплати.

Хто має право на виплату 5000 гривень

Гроші передбачені родинам, у яких дитина цьогоріч зарахувалася до першого класу школи. Оформити виплату може один із батьків, усиновлювачів або законних представників першокласника. Якщо в родині одразу двоє дітей уперше пішли в перший клас, заяву подають на кожного з них окремо.

Як оформити виплату через «Дію»

Заяву приймають онлайн — у застосунку або на порталі «Дія». Після перевірки даних кошти зараховують на віртуальну картку «Дія.Картка», якою можна розраховуватися в магазинах чи аптеках або переказати гроші на звичайний банківський рахунок.

Покроково, як подати заяву

зайдіть у застосунок «Дія» та оберіть послугу «Пакунок школяра»;

перевірте дані дитини, яка цьогоріч пішла у перший клас;

підтвердьте номер «Дія.Картки», на яку надійдуть кошти;

надішліть заяву та дочекайтеся зарахування грошей.

Важливо встигнути до дедлайну: заяви приймають до 1 листопада. Тож родини, які ще не оформили «Пакунок школяра», можуть зробити це протягом вересня та жовтня.

Програма діє по всій Україні, тому родини першокласників на Херсонщині отримують 5000 гривень на тих самих умовах, що й в інших регіонах. Гроші допоможуть закрити частину витрат на підготовку дитини до школи — від канцтоварів і рюкзака до форми та взуття.

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