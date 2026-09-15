ЮНІСЕФ профінансував соціальні проєкти в громадах Харківщини: облаштовують підземні школи, встановлюють сонячні панелі та розвивають послуги для дітей і родин. У межах зимової підтримки планують спрямувати близько 300 млн грн на виплати 15 тисячам домогосподарств.

Гуманітарна допомога у Харківській області від міжнародних партнерів розширюється: ЮНІСЕФ фінансує соціальні проєкти в громадах регіону — від підземних шкіл до зимових виплат для домогосподарств. Як повідомляє «Слобідський край», про підсумки співпраці розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов після зустрічі з координатором роботи польових офісів ЮНІСЕФ Кенаном Маді та в. о. керівника Харківського офісу Дитячого фонду ООН Павлом Першиним.

Підготовка області до зими

Одним із ключових напрямів співпраці залишається підготовка Харківщини до осінньо-зимового періоду. Ідеться про безперебійне водопостачання медичних закладів та встановлення сонячних панелей. Проєкт альтернативних джерел енергії вже розробили для обласної клінічної лікарні, наступним об'єктом має стати дитяча лікарня.

В освітніх закладах області реалізують 12 проєктів зі встановлення сонячних панелей. Крім того, за участю партнерів із Нідерландів на базі обласної лікарні створюють енергетичний хаб.

300 млн грн на зимові виплати

У межах державної програми зимової підтримки ЮНІСЕФ планує спрямувати близько 300 млн грн для виплат 15 тисячам домогосподарств Харківської області. Це один із найбільших напрямів фінансової підтримки регіону напередодні холодів.

Підтримка дітей і родин

У сфері захисту прав дітей ЮНІСЕФ підтримав роботу юристів у семи районних військових адміністраціях та додаткових фахівців служб у справах дітей у 15 громадах. Соціальним супроводом охопили 269 родин і 529 дітей, гуманітарну допомогу отримали 334 родини та 725 дітей.

Ще у 22 громадах проводять навчання для фахівців та інформаційну роботу, спрямовану на розвиток сімейних і альтернативних форм виховання.

Меблі для закладів освіти та школи під землею

За кошти ЮНІСЕФ закупили меблі для 14 підземних шкіл Харківської області. До проєкту для дітей з особливими освітніми потребами залучили 43 фахівців: заняттями охопили 145 дітей, загалом провели 9619 годин занять.

Для надолуження освітніх втрат створили 53 осередки у 25 громадах і ще додаткові осередки — в 11 громадах. Послуги дошкільної освіти надають у 13 громадах. Також заплановані ремонт та облаштування інклюзивно-ресурсних центрів у Близнюках і Дергачах.

Понад 17 млн грн на соціальні проєкти

Окремо ЮНІСЕФ профінансував низку соціальних проєктів у громадах області:

9,6 млн грн — на відкриття Центру життєстійкості у Краснокутській громаді;

3,8 млн грн — на ремонт приміщення для денного догляду дітей з інвалідністю у Балаклійській громаді;

1,5 млн грн — на потреби 34 дітей з інвалідністю;

1,3 млн грн — на обладнання для Центру реабілітації дітей з інвалідністю «Шанс» у Чугуєві;

1,7 млн грн — на проєктну документацію Центру життєстійкості у Зміївській громаді.

Як підтримка доходить до громад

Фінансування та послуги ЮНІСЕФ реалізують через районні військові адміністрації, служби у справах дітей, заклади освіти й охорони здоров'я в громадах. Тож щодо конкретних програм родинам варто звертатися до органів місцевого самоврядування свого району або до служби у справах дітей.

У Харківській ОВА зазначили, що співпрацю з ЮНІСЕФ планують розширювати, зокрема у сферах захисту дітей, підтримки сімей, освіти та енергетичної стійкості області.

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