Відключення світла в Черкасах — не єдина тема тижня: 11 вересня депутати Черкаської обласної ради підтримали звернення ветеранської спільноти щодо пільгового розмитнення автомобілів для військових, ветеранів та їхніх родин. Остаточне рішення залишається за Верховною Радою.

Для багатьох ветеранів автомобіль після повернення зі служби — не розкіш, а інструмент повернення до цивільного життя: робота, пересування, щоденні справи. Тож у регіоні закликають парламент невідкладно розглянути законопроєкти про пільгове розмитнення та оподаткування транспортних засобів, ідеться у зверненні.

Як пояснив депутат облради, діючий військовослужбовець і капітан ЗСУ Віталій Коваль, депутати внесли правки, тож остаточний текст звернення ще доопрацьовується. «Підтримали ініціативу щодо внесення змін до митного та податкового кодексу, що стосується пільгового розмитнення для ветеранів, членів їхніх сімей, сімей загиблих та зниклих безвісти», — зазначив він.

Хто має право на пільгове розмитнення

У зверненні Черкаської обласної ради фігурують одразу кілька категорій, яких має торкнутися пільга:

діючі військовослужбовці;

ветерани війни;

члени сімей військовослужбовців і ветеранів;

сім'ї загиблих та зниклих безвісти.

На рівні держави питання обговорюють уже не перший місяць. 24 квітня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15194 та №15195. Перший передбачає зміни до Митного кодексу та звільнення від митних платежів, другий — звільнення діючих військовослужбовців від сплати ПДВ та акцизного податку під час ввезення транспортних засобів.

Окремо зареєстровані альтернативні документи, які стосуються ветеранів: №15194-2 передбачає безмитне ввезення авто для ветеранів війни, а №15195-2 — пільгове ввезення машин для діючих військовослужбовців та ветеранів зі статусом учасника бойових дій.

На який термін розрахована пільга

Згідно з законопроєктом №15195, пільга має діяти на період воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування. Наразі всі чотири документи перебувають на опрацюванні у парламентських комітетах, а остаточного рішення Верховна Рада ще не ухвалила.

Конкретний перелік документів, які потрібно буде подавати для оформлення пільги, визначать уже фінальні редакції законів. Наразі ініціатива зосереджена на змінах до Митного та Податкового кодексів, які мають прибрати для військових і ветеранів сплату митних платежів, ПДВ та акцизного податку.

За словами Віталія Коваля, ветеранська спільнота розраховує на остаточне ухвалення відповідних законів до кінця року. Вже 15 вересня представники спільноти зберуться на пресконференції, щоб обговорити подальші кроки та підштовхнути інші місцеві ради звертатися до парламенту.

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