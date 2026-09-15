Грошова допомога для ВПО в Одеській області від УВКБ ООН надається за оновленими правилами: з квітня 2026 року програму переорієнтували на найвразливіші категорії, а сума виплати залежить від ситуації родини.

Виплати переселенцям в Одеській області від УВКБ ООН змінилися — з квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Грошова допомога для ВПО в Одеській області тепер призначається не лише за статусом переселенця, а за комплексною оцінкою потреб домогосподарства, повідомляють на офіційному сайті УВКБ ООН. Пріоритет надають родинам із найвищими потребами.

У межах програми діє кілька напрямів. Для мешканців прифронтових територій у межах 0–50 км передбачено ГДП 1 — 10 800 грн на особу строком на 6 місяців. Евакуйовані можуть претендувати на ГДП 2, а постраждалі від обстрілів — на ГДП 3: в обох випадках це 12 300 грн на особу одноразовою виплатою на 3 місяці. Для ГДП 2 потрібно зареєструватися протягом 45 днів після залишення домівки.

Окремо діє ГДП 4 для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Цю виплату надають лише за направленням — прямої реєстрації через центри УВКБ ООН для цієї категорії немає.

Ті, хто повернувся до постійного місця проживання протягом останніх 12 місяців і безперервно живе там щонайменше 3 місяці, можуть отримати 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 грн одним платежем.

Які документи потрібні та як зареєструватися

Під час реєстрації потрібно мати: податковий номер, паспорт громадянина України, довідку ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, а також документ про опікунство чи медичний висновок, якщо це необхідно.

Співбесіду проводять партнери УВКБ ООН у центрах реєстрації в 16 областях, зокрема в Одеській. Записатися можна онлайн на сайті r2p.org.ua, де опубліковано перелік пунктів реєстрації R2P.

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