Пожежі в радіоактивних лісах в Зоні відчуження гасили десять днів, за станом на 14 квітня вогню немає, але трава ще продовжує тліти

За інформацією директора Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергія Зібцева, займання в цій місцевості трапляються щороку, але таких масштабів ще не було. Вогонь добрався до Прип'яті, ЧАЕС і Чорнобиля. Рудий ліс практично вигорів. За попередніми оцінками, згоріло 30 тис. га.

Багатьох українців хвилює ситуація з рівнем радіації. Раніше ми повідомляли, що в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов зняв тривожні дані приладу, що вимірює рівень радіації.

"Погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми... Показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14 (перевищує норму в 16 разів, - прим. ред.). Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - зазначав чиновник.

Тим не менш, за словами Валерія Кашпарова, радіобіолога, директора Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, пожежа в Чорнобильській зоні не позначиться на здоров'ї українців. Концентрації радіонуклідів за рахунок розсіювання в атмосфері надто малі, щоб впливати на людину, пише "Сегодня".

"Для жителів Києва жодної небезпеки немає. А от з точки зору впливу на здоров'я самого диму – нічого хорошого в цьому немає, але це не пов'язано з радіоактивністю", – додав Кашпаров.

Експерти кажуть, що українцям слід підготуватися, так як це не остання пожежа в Чорнобильській зоні - через кліматичні зміни пожежі будуть відбуватися все частіше.

Наступна пожежа в Чорнобильській зоні може виникнути через тиждень, прогнозує Сергій Зібцев:

"У нас зазвичай пожежі починаються після 20 квітня. Тобто через 10 днів треба чекати другу хвилю. До цього часу повинні спрацювати власники – це держпідприємство "Північна пуща". За 10 днів їх треба забезпечити резервами, яких у них немає, набрати пожежників. Потрібно надати підтримку лісництвам, які знаходяться по периметру Чорнобиля, щоб вони не допустили пожежі. Зараз треба планувати, щоб до 20 квітня була повна готовність. Потрібно забезпечити патрулювання поліції, потрібна повна мобілізація".

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"