Графіки відключення світла в Полтавській області 12 та 13 вересня оприлюднила Омельницька громада — планові знеструмлення триватимуть по 12 годин і зачеплять 17 сіл.

Графіки відключення світла в Полтавській області 12 та 13 вересня торкнуться одразу 17 сіл Омельницької громади. Як повідомляє Омельницька громада на офіційній сторінці в фейсбук, планові відключення електроенергії відбудуться у суботу та неділю — 12 і 13 вересня 2026 року.

Обидва дні світло вимикатимуть на 12 годин поспіль — з 08:00 до 20:00. Без електроенергії залишаться села Гуньки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, П’ятихатки, Радочини, Рокитне, Степівка, Варакути, Ковалі, Щербухи, Яревка, Федоренки та Щербаки.

Знеструмлення торкнуться багатьох вулиць у кожному населеному пункті — центральних, шкільних, садових, лісових, степових, а також окремих провулків. У громаді наголошують, що відключення є плановими та пов’язані з ремонтними роботами на електромережах.

Графіки відключення світла в Полтавській області 12 та 13 вересня: що варто знати

У суботу й неділю, 12 та 13 вересня, мешканцям перелічених сіл варто врахувати, що світло повернеться лише о 20:00. Тому енергетики рекомендують заздалегідь підготуватися до тривалих знеструмлень.

Як підготуватися до відключення

Щоб 12 годин без електрики минули комфортніше, варто: зарядити мобільні телефони, павербанки та ліхтарики; зробити запас питної води; тримати напоготові свічки або акумуляторні лампи. Тим, хто користується електроопаленням чи електроплитою, слід продумати альтернативний спосіб обігріву та приготування їжі.

Точні графіки та перелік вулиць за кожним селом опубліковані на офіційній сторінці Омельницької громади у фейсбуці — там можна уточнити, чи потрапляє конкретна вулиця або будинок у період знеструмлення.

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