Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 12 по 18 вересня обіцяє мешканцям регіону помітне похолодання: максимальна температура впаде з +24° до +17°, а два дні тижня пройдуть з можливими опадами.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав харків'ян про мінливу погоду, а новий тиждень з 12 по 18 вересня принесе ще відчутніше похолодання: максимальна денна температура впаде з +24° до +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень у Харківській області з 12 по 18 вересня повітря прогріється від +17° до +24°, а вночі температура коливатиметься від +12° до +15°.

У суботу, 12 вересня, вдень повітря прогріється до +22°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 13 вересня, очікується пік тепла тижня — стовпчики термометрів удень підіймуться до +24°, вночі ж температура становитиме +15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, температура вдень опуститься до +20°, вночі — до +15°. Небо затягнуть хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, вдень повітря прогріється лише до +19°, вночі похолодає до +14°. Хмарність очікується мінлива, і цього дня також можливі опади.

У середу, 16 вересня, синоптики обіцяють найпрохолодніший день тижня: вдень +17°, вночі +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 17 вересня, температура трохи підніметься — вдень до +20°, вночі до +14°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

У п'ятницю, 18 вересня, вдень очікується +22°, вночі — +12°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 13 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — середа, 16 вересня, коли термометри покажуть лише +17°. Перепад температур за тиждень становить 7°. Опади прогнозуються у понеділок, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня.

Синоптики радять харків'янам врахувати різке коливання температур: у дні з опадами — понеділок і вівторок — варто взяти парасольку та бути обережними на дорозі, а через похолодання до +17° у середу краще вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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