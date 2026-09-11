Грошова допомога у Чернігівській області для мешканців громади поповнилася новими рішеннями — виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив чергові одноразові виплати з міського бюджету.

Про це повідомили в Чернігівській міській раді. Під час засідання виконком ухвалив низку рішень щодо підтримки мешканців громади: гроші спрямують кільком категоріям чернігівців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Допомога на пошкоджене та зруйноване житло

Одним із ключових напрямів є підтримка власників приватних житлових будинків, пошкоджених або знищених внаслідок війни. На останніх засіданнях виконком погодив виплати ще 10 таким власникам на загальну суму 130 тисяч гривень. Загалом одноразову допомогу від міста вже отримали 2 337 власників приватних будинків, а загальна сума виплат сягнула 35 160 844 гривень.

Передбачені виплати й для мешканців багатоповерхівок, чиє житло зруйноване або пошкоджене. Четверо мешканців отримають підтримку на загальну суму 40 тисяч гривень. Починаючи з 2025 року, такі виплати від міста отримали вже 750 мешканців багатоповерхівок на загальну суму 7 870 000 гривень.

Виплати родинам загиблих захисників

Окремим рішенням виконком погодив одноразову матеріальну допомогу членам родин загиблих Захисників і Захисниць України. Дванадцять осіб отримають виплати на загальну суму 706 172 гривень. Із 2023 року цю допомогу отримали вже 957 родин, а загальна сума виплат перевищила 50 мільйонів гривень.

Крім того, сім родин отримають компенсацію за виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників на загальну суму 140 тисяч гривень. Із 2023 року таку компенсацію отримали 132 сім'ї, а загальна сума виплат склала понад 2,6 мільйона гривень.

Як оформити матеріальну допомогу

Щоб отримати одноразову матеріальну допомогу від міста, чернігівцям потрібно звернутися із заявою до управління соціального захисту населення Чернігівської міської ради або через ЦНАП. До заяви додають документи, що підтверджують підстави для виплати: акт про пошкоджене чи зруйноване житло, документи, що підтверджують статус родини загиблого захисника, або інші довідки залежно від категорії.

Рішення про надання допомоги ухвалює виконавчий комітет на чергових засіданнях. Сума виплати та перелік отримувачів залежать від категорії та підтверджених документів.

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