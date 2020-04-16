ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі, опублікувавши відео своєї грандіозної перемоги
Як повідомляє Politeka.net, кадри потужної відповіді військових російським терористам опублікував волонтерський фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
В результаті захисникам вдалося ліквідувати одного стрільця і знищити ворожий ПТРК, окупантам не поздоровилось.
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"Знаєте, що дійсно розуміють російські терористи? Тільки силу. Доказом цього є відео нижче, яке було знято далеко не сьогодні, але актуально в будь-який час", – пишуть автори ролика.
За їх словами, на відео зафіксовано, як встановлений на пагорбі ПТРК (ПТКР) терористів чекає своєї мети – українських захисників. Протягом декількох тижнів він випустив близько десяти ворожих ракет, але, на щастя, жодна з них не потрапила по позиціях ОС.
"Завдяки вдалим діям наших військових вдалося виявити і знищити ворожого стрілка. З початку війни ці ракетні комплекси завдали значних втрат нашому війську, тому кожен раз, коли знищується щось подібне, переповнює гордість за нашу армію", – підкреслили волонтери.
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