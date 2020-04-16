ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі, опублікувавши відео своєї грандіозної перемоги

Як повідомляє Politeka.net, кадри потужної відповіді військових російським терористам опублікував волонтерський фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

В результаті захисникам вдалося ліквідувати одного стрільця і знищити ворожий ПТРК, окупантам не поздоровилось.

"Знаєте, що дійсно розуміють російські терористи? Тільки силу. Доказом цього є відео нижче, яке було знято далеко не сьогодні, але актуально в будь-який час", – пишуть автори ролика.

За їх словами, на відео зафіксовано, як встановлений на пагорбі ПТРК (ПТКР) терористів чекає своєї мети – українських захисників. Протягом декількох тижнів він випустив близько десяти ворожих ракет, але, на щастя, жодна з них не потрапила по позиціях ОС.

Як українські військові протидіють ворожим ПТРК Знаєте, що дійсно розуміють російські терористи? Тільки силу. Доказом цього є відео нижче, що було зняте далеко не сьогодні, проте є актуальним у будь-який час. На відео ви бачите, як встановлений на пагорбі ПТРК (ПТУР) чекає своєї цілі, тобто наших захисників. Протягом кількох тижнів він випустив близько десяти ворожих ракет та, на щастя, жодна з них не влучила. Завдяки вдалим діям наших військових вдалося виявити та знищити ворожого стрільця. З початку війни ці ракетні комплекси завдали неабияких втрат нашому війську, тому кожного разу, коли знищується щось подібне, мене (і вас, правда?) переповнює гордість за нашу армію. Тепер на цьому напрямку якийсь час буде відносно тихо. Це в жодному разі не означає, що потрібно розслабитись, але можна видохнути з розумінням того, що проти нас стало на один ПТРК менше. Але попереду ще багато роботи. І на передовій необхідна ваша допомога: https://savelife.in.ua/donate/ Автор: Oleg Karpenko Фонд "Повернись живим" Gepostet von Повернись живим am Dienstag, 7. April 2020

"Завдяки вдалим діям наших військових вдалося виявити і знищити ворожого стрілка. З початку війни ці ракетні комплекси завдали значних втрат нашому війську, тому кожен раз, коли знищується щось подібне, переповнює гордість за нашу армію", – підкреслили волонтери.

Також вони зазначили, що тепер на цьому напрямку деякий час буде відносно тихо, але раслабляться ще рано.