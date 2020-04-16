Ситуація з епідемією китайського вірусу в «ДНР» настільки вийшла з-під контролю, що приховувати правду вже не має сенсу

Ватажок «Донецької Народної Республіки» Денис Пушилін виступив з екстреним зверненням до «представників влади міст і районів ОРДО», закликавши їх бути готовими до негативного сценарію з розповсюдженням вірусу, а також можливої ізоляції населених пунктів.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Буде досить логічно, на всяк випадок, на тлі різного роду ризиків кожному з міст опрацювати і завчасно, з урахуванням всіх слабких місць, виробити певну програму. У зв'язку з цим доручення: главам адміністрацій міст і районів «ДНР» подати пропозиції для забезпечення режиму ізоляції окремих територій, включаючи заходи щодо обмеження доступу людей та транспортних засобів», – заявив Пушилін.

Такі пропозиції керівництво підконтрольних росіянам міст повинно надати до 24 квітня.

Ватажок бойовиків висловив слабку надію, що такими напрацюваннями йому не доведеться скористатися, однак не виключає, що потрібно бути готовими «до будь-якого розвитку ситуації».

Раніше ми повідомляли про те, що «ДНР» і «ЛНР» приховують реальні масштаби поширення коронавіруса, однак, за словами місцевих жителів, інфекційні лікарні переповнені.

Більш того, в соцмережах жителі окупованої частини Донеччини розповідають про те, що на кладовищах, де ховали бойовиків, ночами закопують тіла, замотані в поліетилен, а самі копачі – в протигазах і захисних костюмах.

Незважаючи на розгул епідемії, ще до недавнього часу в «республіці» активно готувалися до святкування 9 травня. Зокрема, саме через це не здійснювалися ніякі заходи по ізоляції населення або введенню карантину.

Нагадаємо, жителі "ДНР" благають про допомогу через коронавірус, у лікарнях місць немає.

Як повідомляла Politeka, окупанти кинули жителів Донбасу в саме пекло коронавіруса.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі знайшли "чудодійний засіб" від хвороби.