На Закарпатті у день Пасхи сталося відразу два землетруси
Підземні поштовхи були зафіксовані 19 квітня на глибині п'яти кілометрів під землею. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Вогнища поштовхів були виявлені в районі Ужгорода Закарпатської області. Перший землетрус магнітудою 3,1 бала стався у 08:45, а другий – близько 10:25. Другі поштовхи були значно слабшими – всього 1,5 бала.
Незважаючи на те, що землетруси були не сильними, місцеві жителі відчули і неабияк перелякалися. При цьому про постраждалих данних немає.
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Зазначимо, що саме Закарпаття завжди було нестабільним регіоном в плані землетрусів. Раніше місцевий мольфар передбачав руйнівне лихо в цій області. За його прогнозами, країну чекає 8-бальний землетрус.
«Велика біда прийде до нас. Природа втомилася від того, що ми з нею робимо. Якщо не вчасно схаменутися, то буде погано всім. Землетрус може бути лише попередженням. Це буде скоро, але не зараз», - говорив він.
У минулому місяці землетрус магнітудою 4,3 бала також обрушився на Одеську область. Його відчули жителі Ізмаїла. Тоді епіцентр поштовхів знаходився в Румунії.
Саме район Карпатських гір і захід Одеської області є найбільш небезпечними ділянками України у зв'язку із сейсмічною активністю. В свій час там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою.
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