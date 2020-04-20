Вибух прогримів в селі Веселе Нікольського району Донецької області

НП сталася в неділю, 19 квітня. Про це повідомляє поліція Донецької області. Також було опубліковано фото з місця НП.

24-річний хлопець знайшов біля села снаряд від РПГ, приніс додому і намагався розбирати, що призвело до вибуху.

Молодий чоловік отримав численні травми, його терміново доставили в лікарню міста Маріуполя, а потім оперативно відправили до Запоріжжя, де 20 квітня він помер.

Всі обставини трагедії встановлює поліція.

Нагадаємо, в березні один український військовий загинув, ще троє отримали поранення в результаті підриву БМП на Донбасі біля населеного пункту Кримське.

Раніше повідомлялося, що в порушення Мінських домовленостей російські терористи стягнули на Донбас важке озброєння. Серед озброєння – РСЗВ "Град", танки і гармати.

Цю інформацію підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

зокрема, 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував:

- 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький;

- сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм)

- сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта до південно-захід від населеного пункту Садовий.

Нагадаємо, діяв під грифом "абсолютно секретно": раптово обірвалося життя досвідченого розвідника ВСУ.

Як повідомляла Politeka, замість дня народження вінки: Україна прощається зі своїм героєм, залишилися дружина і син.

Також Politeka писала, що молодий військовий ВСУ знайдений без ознак життя, що сталося.