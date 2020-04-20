У Києві посадили розбійника Іллю Маслова, якого в минулому році помилував президент України Володимир Зеленський

Чоловік до помилування Зеленським сидів в тюрмі і зараз отримав новий строк від Оболонського райсуду Києва за грабіж нічної жриці. Про це пише КП в Україні.

Чоловік знайшов номер телефону жінки на одному з сайтів в інтернеті. Вона пропонувала надання інтимних послуг за гроші. Маслов зідзвонився з нею і домовився про зустріч. Коли він пішов у ванну, то потерпіла пішла на кухню, і в цей момент він вирішив влаштувати розбійний напад, використовуючи складаний ніж, який у нього був.

Розбійник забрав гроші і телефон у нічний жриці загальною вартістю 5 тисяч гривень.

Суд засудив за розбійний грабіж чоловіка на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Маслова звільнили під час обміну полоненими з бойовиками за указом президента. Після звільнення чоловік намагався виїхати в Росію, але туди йому заборонили в'їзд до лютого 2021 року.

Українці почали активно обговорювати цю ситуацію:

"Нічого, буде на кого міняти в наступний раз. Хоча краще міняти живих українців на пам'ятники Леніну, Щорса, Ватутіна (разом з труною) та іншим моральним виродкам", "Ви нікого це разом, 73%", "Ви робили це разом, всі 100%, а не 73%. І всі три десятиліття так званої незалежності, а зараз намагаєтеся знайти діамант в купі гною. Даремна робота - його там немає і ніколи не було", "Так його Презедента ще раз помилує", "обмін понти, ганяють бандюків і нічних жриць туди - сюди", "Вийди звідси, розбійник ти, зі збірки" Цитати великих ".

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