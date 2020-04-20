Українська армія продовжує нести непоправні втрати в зоні проведення ООС

Про це пише Politeka.net.

З вини російсько-окупаційних військ "Л/ДНР", які не поспішають виконувати свої зобов'язання, на Донбасі загинув офіцер ЗСУ.

Цю інформацію у своєму Facebook повідомив голова Центру військового капеланства, єпископ Української Греко-католицької церкви Степан Сус.

Зокрема, на Донбасі загинув військовослужбовець Андрій Шинкарук.

"Сьогодні на сході України від рук ворогів, які нічого не шанують, навіть свято Воскресіння Господнього, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені п. Сагайдачного. Слава Україні! Героям Слава! Згадаймо Героя України в нашій молитві", - повідомив Сус в Facebook.

Подробиць трагедії єпископ УГКЦ в соціальних мережах не повідомив.

Додамо, що у вечірній повідомленні прес-центр штабу ООС уточнював, що в результаті обстрілу ворожих загинув український військовослужбовець, ще троє були поранені. Але деталей бойових сутичок з окупантами у штабі не оприлюднили.

Раніше ми повідомляли, що у 2020 році на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була жінка-медик.

Останній раз країна понесла втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербну неділю російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка.

Загиблому військовослужбовцю з позивним "Барон" було всього 32 роки.

У прес-службі додали, що Леонід Скакуненко загинув в результаті ворожого обстрілу під Кримським (Луганська область).

Леонід Скакуненко був родом з села Лихівка П'ятихатського району, а на фронт він потрапив ще в 2014 році, коли його мобілізували до складу Національної гвардії. Через деякий час боєць підписав контракт з 93 омбр.

Нагадаємо, у мережу злили кадри нового потужного озброєння розвідки ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, кадри вогневого удару ракети "Нептун" злили в мережу, українці тріумфують.

Також Politeka писала, що Україна втратила свого захисника, залишилися дружина і син: "Пішов за одним".