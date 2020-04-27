За пожежами в Чорнобильській зоні з завмиранням серця стежила вся Україна, боячись, що вогонь добереться до ядерних могильників

Проте всі чомусь забули про те, що на території країни є місця і страшніші за Чорнобиль, де живуть люди і дихають отруєним повітрям.

Про одне з таких розповів відомий журналіст і блогер Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.

Мова йде про великий ядерний могильник у Дніпропетровській області.

«Звалище радіоактивних відходів (Сухачівське хвостосховище) знаходиться між Дніпром і Каменським. У першому мешкає 1 млн чоловік, у другому — 230 тисяч. Відстань між містами — всього 35 кілометрів. За фактом ядерний могильник розмістили в одному з найбільш густонаселених місць країни», – зазначає автор.

Цей могильник – все, що залишилося від роботи Придніпровського хімічного заводу, на якому в радянський час збагачували уран для ядерної зброї. За інформацією Казанського, саме тут у 1949 році були отримані матеріали для першої радянської атомної бомби, яка була підірвана в серпні того ж року на полігоні в Семипалатинську в Казахстані.

Відходи, які працівники називали «хвостами» зливали в яри і балки поруч із заводом. Таким чином могильники з'явилися в межах Кам'янського на березі Дніпра.

Могильник використовували до 1991 року. Тут, за приблизними підрахунками, від 150 до 300 тисяч тонн твердих радіоактивних відходів. Не дивно, що радіаційний фон тут зашкалює. При нормі до 15 мкр/год дозиметр поблизу насипу показував 400-500 мкр/год, а на території хвостосховищ є місця, де показник фону – 1500-2000 мкр/год.

Цехи заводу, у яких збагачували уран, зараз просто закинуті і стоять під відкритим небом. Там все ще залишається радіоактивне обладнання, про якого сильно фонить: іноді показники досягають 500-800 мкр/год.

Зараз на території ПХЗ діє близько 30 різних приватних підприємств, які викупили й орендують його приміщення. На них працює близько 1000 осіб, які піддають своє здоров'я величезній небезпеці.

За словами фахівців, на ліквідацію та захоронення радіоактивних будівель ПХЗ, а також на приведення в порядок могильників необхідно близько 200 млн євро.

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