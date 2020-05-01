Протестуючі проти капітуляції України у військовому конфлікті на Сході наразилися на жорстку реакцію поліції
Інцидент стався в п'ятницю, 1 травня, на території Офісу Президента. Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Pavlovsky News, активісти намагалися пронести картонні коробки під будівлю ОП, де вони вже 50 днів протестують проти створення в Мінську консультативної групи з участю «Л/ДНР».
За словами протестувальників, коробки їм необхідні для того, щоб складати в них особисті речі. Поліція стверджує, що коробки на мітингу заборонені, тому що це порушення закону про благоустрій міста.
В ході сутички поліцейські повалили особливо завзятих активістів на землю і почали силою виривати коробки з рук.
"Бійка закінчилася тим, що протестувальники викликали на поліцію поліцію, а після того, як поліція не приїхала, вирушили до райвідділу, де їм повідомили, що акція незаконна", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.
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Як ми раніше повідомляли, 29 квітня відбулися сутички між поліцією і учасниками "антикарантинного протесту" під Кабміном. Мітингувальники заблокували своїми авто рух по вул. Грушевського. Правоохоронці різко відреагували на небажання мітингувальників прибрати машини.
Крім того, поліцейські почали кидатися на журналістів з камерами.
Одним з потерпілих виявився журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов, який вів пряму трансляцію того, що відбувається, в соцмережі Фейсбук. Він стояв у Маріїнському парку, коли до нього звернулися правоохоронці та почали вимагати покинути "зелену зону". В результаті, йому зламали техніку.
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