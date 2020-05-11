Кількість українців - членів екіпажу суден, які загинули за нез'ясованих обставин, зросла. Їх тіла було знайдено в Нідерландах і Мексиці

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УП.

Так, 10 травня в Посольство України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення українця, члена екіпажу борту вантажного судна "Panamax Alexander", яке йшло під прапором Кіпру. Судно прямувало до мексиканському порту р. Мазатлан, штат Colima.

Капітан судна організував розшук за місцем можливого падіння в море і повідомив про подію адміністрацію порту р. Мазатлан. До пошуку залучили кошти Військово-морського флоту Мексики.

Однак врятувати чоловіка не вдалося. В цей же день 10 травня його тіло виявили місцеві рибалки.

Поліція Мексики завела кримінальну справу. Посольство України в Мексиці розшукує родичів померлого українця.

Крім того, у Роттердамі (Нідерланди) в неділю була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартованого в порту судна "Regal Princess".

Тіло було виявлено у воді за бортом судна. Згідно з попередньою версією місцевої поліції, жінка вчинила самогубство.

Сайт Crew Center, який є спільнотою членів екіпажів з усього світу, з посиланням на власні джерела повідомив, що українка повинна була повернутися додому чартерним рейсом, який скасували.

"8 травня повинні бути два чартеру, один з них скасували. На жаль, саме їм вона повинна була летіти. Рейси перенесли на 12 травня, але, звичайно, ніхто не може сказати, що він 100% полетить. Ніхто не чекав, що станеться щось подібне. Це дуже сумно", - цитує Crew Center одного з членів екіпажу.

Команда Regal Princess спустила на воду рятувальну човен, однак вдалося дістати тіло без ознак життя.

У МЗС України повідомили, що родичів поінформували про подію.

Зазначимо, лайнер Regal Princess привіз в Роттердам членів екіпажів з інших лайнерів.

Американська круїзна компанія Princess Cruises повідомила, що доставку на батьківщину з останніх членів екіпажів є непростим завданням з-за обмежень на пересування.

За повідомленням Crew Center, члени екіпажів, які перебувають на круїзних лайнерах, піддаються значному моральному тиску і перебувають у складних психологічних умовах.

Їм заборонено залишати свої каюти, деяким навіть не дозволяють виходити в їдальню. Часто у них немає інтернету.

Це, а також інші причини, які можуть викликати депресію і навіть доводити до самогубства. Смерть українки стала вже третьою за останні два тижні.

Так, 9 травня повідомлялося про смерть члена екіпажу судна Carnival Breeze з Угорщини. Його знайшли мертвим у власній каюті.

30 квітня вистрибнув за борт член екіпажу круїзного лайнера Jewel of the Seas. 26-річний поляк працював на судні електриком.

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