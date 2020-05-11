Количество украинцев - членов экипажей суднов, погибших при невыясненных обстоятельствах, возросло. Их тела были найдены в Нидерландах и Мексике

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УП.

Так, 10 мая в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении украинца, члена экипажа борта грузового судна "Panamax Alexander", которое шло под флагом Кипра. Судно направлялось к мексиканскому порту г.Масатлан, штат Колима.

Капитан судна организовал розыск по месту возможного падения в море и сообщил о происшествии администрацию порта г.Масатлан. К поиску привлекли средства Военно-морского флота Мексики.

Однако спасти мужчину не удалось. В этот же день 10 мая его тело обнаружили местные рыбалки.

Полиция Мексики завела уголовное дело. Посольство Украины в Мексике разыскивает родственников умершего украинца.

Кроме того, в Роттердаме (Нидерланды) в воскресенье была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна "Regal Princess".

Тело было обнаружено в воде за бортом судна. Согласно предварительной версии местной полиции, женщина совершила самоубийство.

Сайт Crew Center, который является сообществом членов экипажей со всего мира, со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинка должна была вернуться домой чартерным рейсом, который отменили.

"8 мая должны быть два чартера, один из них отменили. К сожалению, именно им она должна была лететь. Рейсы перенесли на 12 мая, но, конечно, никто не может сказать, что он 100% полетит. Никто не ожидал, что произойдет что-то подобное. Это очень печально", - цитирует Crew Center одного из членов экипажа.

Команда Regal Princess спустила на воду спасательную лодку, однако удалось достать тело без признаков жизни.

В МИД Украины сообщили, что родственников проинформировали о произошедшем.

Отметим, лайнер Regal Princess привез в Роттердам членов экипажей из других лайнеров.

Американская круизная компания Princess Cruises сообщила, что доставку на родину последних из членов экипажей является непростой задачей из-за ограничений на передвижение.

По сообщению Crew Center, члены экипажей, находящихся на круизных лайнерах, подвергаются значительному моральному давлению и находятся в сложных психологических условиях.

Им запрещено покидать свои каюты, некоторым даже не позволяют выходить в столовую. Часто у них нет интернета.

Это, а также другие причины, могут вызывать депрессию и даже доводить до самоубийства. Смерть украинки стала уже третьей за последние две недели.

Так 9 мая сообщалось о смерти члена экипажа судна Carnival Breeze из Венгрии. Его нашли мертвым в собственной каюте.

30 апреля за борт выпрыгнул член экипажа круизного лайнера Jewel of the Seas. 26-летний поляк работал на судне электриком.

Напомним, украинских туристов обнаружили без признаков жизни на Бали: «Тела были опрысканы...»

Как сообщала Politeka, трагедия произошла на лайнере с украинцами: количество жертв растет, тысячи людей попали в ловушку.

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