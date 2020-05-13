Російські спецслужби готують провокації на пунктах пропуску на сході України у середу, 13 травня

Мова йде про КПВВ «Мар'їнка», «Гнутово», «Новотроїцьке», «Майорск» і «Станиця Луганська», передає портал «Антикор» з посиланням відразу на кілька повідомлень в соціальних мережах.

За даними блогера Фашика Донецького, бойовики збираються влаштувати пікет під час засідання мінської групи, на якому будуть вимагати відкрити пункти лінії розмежування з боку України.

"Канали роспропаганди вже чекають відмашку і готові знімати шоу. Також один зі сценаріїв - це вбити цивільних, так званих протестувальників, і звинуватити цьому Україну і зняти цей процес на камери рос тб", - пише він і пояснює, що таким чином бойовики під керівництвом своїх кураторів хочуть змусити Україну піти на поступки в переговорах по Донбасу і дискредитувати уряд.

З'явилася також інформація про те, що за участь у цій «виставі» цивільним пообіцяли по 150 гривень.

Блогер з «ДНР» Добрий Шубін, у свою чергу, підкреслює, що цей захід націлений на створення інформаційної хвилі, яка повинна спровокувати відкриття українських КПВВ до закінчення карантину в Україні.

«Це ключовий момент, зверніть увагу. Тоді можна буде тотальний звіздець із ситуацією по коронавирусу в ОРДО сміливо перекласти на Україну. Відкрили пункти в карантин — спеціально заразили мирне населення ОРДО! Давайте сюди Червоний Хрест та інше. Нехай тепер Україна і платить за лікування!», – йдеться у його телеграм-каналі.

Раніше ми розповідали, що окупанти звинуватили Україну в початку конфлікту на Донбасі. За їх інформацією, референдум в травні 2014 року не мав під собою мети передати регіон Росії, але коли Україна «ввела танки і війська», ситуація змінилася кардинально.

Ми також писали, що окупанти, затопивши шахти на Донбасі, отруїли воду в річках, які впадають в Сіверський Донець. зокрема, в Єнакієвому через погану роботи водовідливу вода у водоймах стала червоно-рудої і небезпечною.

Нагадаємо, окупанти перетворили Донецьк на місто-привид.

Як повідомляла Politeka, діти приїхали з Луганська до Києва і приголомшили сказаним.

Також Politeka писала, що жителям ОРДЛО запропонували вічну українську пенсію.