Масштабна пожежа спалахнула в житловому будинку в центрі столиці, є жертва

НП сталася в четвер, 14 травня, на набережній Фрунзе, 32, в центрі россикой столиці - Москви.

У мережі публикут кадри того, що відбувається. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Спершу запалала одна з квартир, пізніше вогонь перекинувся на балконах на сусідні. Зараз горять 5 (попередньо, там вогнище), 6, 7 і 8 поверхи. Людей евакуюють з будівлі.

При цьому постраждали стоять внизу машини — на них впали уламки. В результаті спалахнули і машини.

При пожежі на набережній Фрунзе в Москві загинула 1 людина. Тіло загиблого пожежники виявили під час гасіння в одній з квартир.

Зараз на місці працюють рятувальники, поки вогонь загасити не вдалося.

В доме на Фрунзенской набережной пожар. По предварительным данным, горят балконы на 5, 6 и 7 этажах. Людей эвакуируют. pic.twitter.com/UBzra6HJGE — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) May 14, 2020

В 14:36 московські пожежні повідомили про локалізації спалаху.

Пожар в доме на Фрунзенской набережной pic.twitter.com/P50FAKZSk0 — Блинчиков🔞 (@blin4ikoff) May 14, 2020

Згідно з повідомленням рятувальників площа пожежі в будинку 32 на Фрунзенській набережній склала 80 кв. м.

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