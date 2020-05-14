Масштабна пожежа спалахнула в житловому будинку в центрі столиці, є жертва
НП сталася в четвер, 14 травня, на набережній Фрунзе, 32, в центрі россикой столиці - Москви.
У мережі публикут кадри того, що відбувається. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Спершу запалала одна з квартир, пізніше вогонь перекинувся на балконах на сусідні. Зараз горять 5 (попередньо, там вогнище), 6, 7 і 8 поверхи. Людей евакуюють з будівлі.
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При цьому постраждали стоять внизу машини — на них впали уламки. В результаті спалахнули і машини.
При пожежі на набережній Фрунзе в Москві загинула 1 людина. Тіло загиблого пожежники виявили під час гасіння в одній з квартир.
Зараз на місці працюють рятувальники, поки вогонь загасити не вдалося.
В 14:36 московські пожежні повідомили про локалізації спалаху.
Згідно з повідомленням рятувальників площа пожежі в будинку 32 на Фрунзенській набережній склала 80 кв. м.
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