Один з ватажків бойовиків "ДНР" в 2014 році Ігор Гіркін заявив, що переоцінив розум Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, він розповів подробиці захоплення Криму Росією в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Лідер бойовиків стверджує, що Крим, з'єднаний з Росією сухопутним шляхом, є "діамантом у короні Російської імперії". Однак Гіркін не очікував, що Володимир Путинин оголосить півострів частиною РФ і розраховував на нову самопроголошену республіку.

"Я тоді припускав, що Крим стане черговим Придністров'ям. Але коли Аксьонов повернувся з Москви і повідомив, що референдум проводимо відразу про возз'єднання з Росією, я був вражений до глибини душі. У мене в голові крутилися думки, що це повністю Рубікон, який не можна перейти двічі, тобто не можна повернутися", - розповів Гіркін.

Він зазначив, що вважав російського президента розумним політиком, але на ділі той виявився дуже недалекоглядним. Як зазначив Гіркін, Путін не передбачив міжнародні санкції, які пішли за зухвалої анексією Криму:

"Я розумів, що це крок, який повністю перекреслить всі домовленості – у тому числі кулуарні, неформальні – з США і Європою. І що цей крок Путіну не пробачать. Я думав на той момент, що Путін це розуміє. Але я занадто переоцінив його в даному випадку інтелектуальні здібності".

Нагадаємо, Ердоган помстився Путіну за ліквідацію турецьких військових.

Як Politeka писала, Путін загнав Росію у глухий кут і отримав потужну ляпаса.

Також Politeka повідомляла, що у Зеленського з'явилося рішення поставити Путіна на місце, перемога не за горами.