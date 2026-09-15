Грошова допомога для ВПО в Сумській області від УВКБ ООН тепер надається за новою програмою «Грошова допомога за пріоритетами» — розмір виплат залежить від категорії, до якої належить родина.

Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області виплачується за тими самими правилами, що тепер діють і на Сумщині. У квітні 2026 року УВКБ ООН перейшло від програми багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами», повідомляється на офіційному порталі УВКБ ООН.

Тепер розмір виплати залежить від категорії домогосподарства та віддаленості від лінії фронту. Прифронтові громади в межах 0–50 км можуть розраховувати на 10 800 грн на особу строком на 6 місяців, і всю суму можна отримати одним платежем.

Для евакуйованих, які покинули домівки через обстріли або офіційні накази про евакуацію, передбачено 12 300 грн на особу — одноразову виплату строком на 3 місяці. Умова: зареєструватися протягом 45 днів після залишення житла через воєнні ризики.

Таку саму суму — 12 300 грн на особу на 3 місяці — отримують і постраждалі від обстрілів, якщо атака спричинила різке зростання витрат або втрату доходу.

Для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців, мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати, виплачують 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Цю допомогу надають лише за направленням, пряма реєстрація через центри не проводиться.

Які документи потрібні для реєстрації

Для отримання грошової допомоги для ВПО в Сумській області знадобляться податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), номер банківського рахунку IBAN, свідоцтва про народження дітей, а також медичний висновок у разі інвалідності.

Центри реєстрації працюють у 16 областях, зокрема й у Сумській. Записатися на реєстрацію можна онлайн на сайті r2p.org.ua, обравши найближчий пункт.

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