15 та 16 вересня на напрямку Харків — Дергачі тимчасово виведуть із графіка чотири приміські поїзди. Про зміни повідомили в «Укрзалізниці».

Затримки поїздів у Харківській області — не єдина зміна руху цього тижня. 15 та 16 вересня на напрямку Харків — Дергачі тимчасово виведуть із графіка одразу чотири приміські поїзди.

Про це повідомили в «Укрзалізниці: приміські поїзди», а на зміну графіка звернула увагу Ґвара Медіа. Зміни торкнуться трьох рейсів у бік Харкова-Пасажирського та одного — у зворотному напрямку.

Ідеться про поїзди №6021, №6001 та №6013 за маршрутом Дергачі — Харків-Пасажирський, а також про рейс №6012 у напрямку Харків-Пасажирський — Дергачі. Усі чотири електрички на ці дати тимчасово приберуть із розкладу — тобто вони просто не вийдуть на маршрут.

Що робити пасажирам

Залізничники просять врахувати зміни під час планування поїздок і заздалегідь звірятися з актуальним розкладом, адже 15 та 16 вересня вказані рейси не курсуватимуть. Тим, хто щодня їздить цим напрямком, варто заздалегідь продумати альтернативні рейси або інший час виїзду.

Це вже друга зміна приміського сполучення на Харківщині за тиждень: із 11 вересня через безпекову ситуацію тимчасово скасували ще чотири електропоїзди Люботинського напрямку. Нинішнє рішення по Дергачівському напрямку є короткочасним і діятиме лише два дні.

Раніше Politeka повідомляла, зміна графіку поїздів у Харківській області: «Укрзалізниця» опублікувала список скасованих електричок.

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