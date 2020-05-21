Названа причина загибелі полковника поліції, командира батальйону "Луганськ-1" Сергія Губанова

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував подію у своєму Твіттері, передає Politeka.net. За його інформацією, окупанти підірвали міну на шляху проходження бойової патрульної групи.

"Вночі загинув командир добробата МВС Луганськ-1 полковник поліції Сергій Губанов (Сивий). Сміливий, часом до божевілля, офіцер. Добрий, надійний друг.

Горе у нас. Війна нікуди не поділася... честь нашим хлопцям-воїнам!", - написав міністр.

Пост Авакова викликав переполох в мережі. Користувачі кинулися коментувати.

"Гей, а як же ж спільне патрулювання з терористами? І не війна, а так, пострілюють"

"Суворий був мужик, справжній офіцер і воїн. Завжди називав речі своїми іменами - росію ворогом ... Вічна пам'ять"



"А президент про те що війна нікуди не поділася знає?"

"Мамине горе ... сльози і розчарування у владі. Вічна пам'ять ... Владі пх .... навіть місця у ЗМІ немає для повідомлення"

"А на аватарі - посмішка"

Раніше ми повідомляли, 20 травня близько 21.30 в околицях села Трьохізбенка Новоайдарського району стався вибух, в результаті якого постраждали четверо військовослужбовців. Командир батальйону згодом помер у лікарні, за життя інших борються медики. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Нацполіції у Фейсбуці.

Українці прощаються з полковником в мережі: "Світла пам'ять герою"; "Вбивці мають бути покарані це краща шана і повага нашим полеглим братам. То ОРДЛО треба зачистити до сирої землі..."; "Герої не вмирають"; "Вічна пам'ять, царство небесне, він був дуже гарним і гідним офіцером".

Нагадаємо, бійці ВСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

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