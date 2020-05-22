У мережі з'явилися нові фото з місця трагедії на Житомирщині, де мисливець розстріляв сімох друзів

У п'ятницю, 22 травня, Україну потрясла бійня в Житомирській області, де на березі ставка в селі Новоселиця мисливець розстріляв сімох відпочиваючих з Києва.

Як повідомляють правоохоронці, орендар одного з приватних ставків відкрив вогонь по відпочиваючим після спільного розпиття алкоголю. Заступник міністра закордонних справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук поділився новими кадрами з місця події.

Судячи з фотографій, безпосередньо перед трагедією чоловіки сиділи за накритим столом з алкоголем.

Крім того, своєю версією подій поділився брат підозрюваного в розстрілі мисливця – Віктор. Він розповів Телеграм-каналу PavlovskyNews, що його родич скаржився на вимагання з боку місцевої поліції, яка вимагала свою частку за оренду ставка. Віктор розповів, що напередодні місцевого начальника райвідділу затримала за хабар ДБР, а увечері до його брата приїхали знайомі «добровольці», які почали підозрювати, що чоловік підставив поліцейського.

Родич підозрюваного заявив, що спочатку чоловіки дійсно випивали разом, проте потім ситуація загострилася до межі і все закінчилося загибеллю гостей. При цьому, за словами Віктора, у приїжджих теж була зброя. Так, він уточнив, що його брат отримав кульове поранення руки, а у загиблих пізніше знайшли в авто цілий арсенал зброї – автомат, карабін, пістолет. Чоловік стверджує, що з таким арсеналом «можна йти на передок».

У свою чергу, інформоване джерело Dетектив-Info повідомляє, що серед загиблих у бійні є діючі військовослужбовці Нацгвардії: бійці батальйону їм. Кульчицького Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, двоє бійців з позивними «Фін» і «Іскандер», а також київський волонтер Роман Ханенків і працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.

Нагадаємо, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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