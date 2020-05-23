У відділенні «Альфа банку» чоловік захопив заручників

Як повідомляє ряд російських телеграм каналів, в поліцію звернувся співробітник «Альфи» і повідомив, що всередині відділення в Москві знаходиться чоловік, який заявив, що будівлю заміновано.

За попередніми даними, це – чоловік з рюкзаком. З рюкзака, за словами очевидців, стирчать дроти. Злочинець взяв у заручники чотирьох працівників банку і одного відвідувача.

Відомо, що чоловік заблокував вхід в банк.

За даними ЗМІ, одна з співробітниць встигла подзвонити в поліцію і повідомити, що загарбник погрожує підірвати будівлю. Зараз з нею немає зв'язку.

За попередніми даними, в банку знаходиться п'ять заручників. Поки невідомо, чи були у відділенні відвідувачі в момент захоплення, чи йдеться тільки про співробітників.

На місце події прибули співробітники спецслужб і машини швидкої. Ніякої інформації про вимоги загарбника поки не надходило.

Очевидець вже розповів про те, що відбувається всередені банку:



"Зайшов чоловік у костюмі «Делівері Клаб», сказав, що він замінований, у нього за спиною рюкзак, у руках у нього була кнопка. головні двері заблоковані клієнтом. Чорний вхід відкритий. Він стверджує, що у нього з собою бомба. Юнак – росіянін, до 35 років", - наводять його слова російські ЗМІ.

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