Графіки відключення світла в Чернігівській області на 17 та 18 вересня передбачають тимчасові знеструмлення через технічне обслуговування електромереж — без світла лишаться десятки вулиць Чернігова.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 17 та 18 вересня знову змусять мешканців міста звірятися з офіційними списками адрес — енергетики попередили про планові роботи на мережах.

Знеструмлення триватимуть обидва дні з 09:00 до 17:00, а причина — технічне обслуговування електромереж, яке потребує тимчасового зняття напруги. Як повідомляє Чернігівобленерго, без світла в ці дні залишаться близько 70 вулиць міста Чернігова.

17 вересня відключення торкнуться низки вулиць, серед яких: 1-й та 2-й Глухівський, Алєксєєва, Анатолія Ршкурка, Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, Героїв Чорнобиля, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Гонча, Городнянська, Елеваторна, Забарівський, Заньковецької, Корюківська, Леоніда Каденюка, Леоніда Пашина, Липинського, Молчанова, Мстиславська, Нова, Одеська, Пам'ятна, Партизанська, Перемоги, Першотравнева, Підлісна, Подусівська, Полуботка, Привітна, П'ятницька, Ремзаводська, Романа Бжеського, Сагайдак, Садова, Седнівська, Солов'їна, Спортивна, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степний, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська, Шевченка, Юрія Мезенцева.

18 вересня без світла лишаться більшість тих самих вулиць, а додатково до переліку увійшли: 1-й танкової бригади, Іоанна Максимовича, Михайла Грушевського, Народного руху, Олега Михнюка, Пантелеймонівська та Фабрична.

Де ознайомитися з графіками повністю

Повний перелік адрес, години та зміни у графіках відключень доступний на офіційному сайті Чернігівобленерго за посиланням https://chernihivoblenergo.com.ua/power_outages. Додаткову інформацію про знеструмлення можна також знайти на сайті Остерської громади — osterska-gromada.gov.ua.

Що варто зробити мешканцям

Аби уникнути незручностей, енергетики рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої та павербанки, подбати про запас води та перевірити роботу автономних джерел живлення. За наявності медичних пристроїв, що потребують постійного живлення, варто заздалегідь звернутися до відповідних служб.

Графіки відключення світла в Чернігівській області можуть уточнюватися протягом дня залежно від перебігу ремонтних робіт, тож енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.