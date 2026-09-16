Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 вересня обіцяє стабільно теплу погоду з максимумом +25° у неділю, 20 вересня, та короткочасними опадами лише у вівторок, 22 вересня.

Попередня неділя погоди в регіоні запам'яталася різким похолоданням, але новий прогноз обіцяє дніпропетровцям стабільно теплу погоду. Максимум повітря вдень сягне +25°, а опади прогнозують лише один день.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 17 по 23 вересня денна температура у Дніпропетровській області коливатиметься від +21° до +25°, а нічна — від +12° до +16°.

У четвер, 17 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі охолодиться до +12°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У п'ятницю, 18 вересня, температура утримається на позначці +22° вдень і +12° вночі. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, стовпчики термометрів підіймуться до +23° вдень, вночі до +13°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 20 вересня, синоптики очікують пік тепла — вдень до +25°, вночі до +14°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У понеділок, 21 вересня, температура утримається на позначці +25° вдень і +14° вночі. Небо стане хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 22 вересня, повітря вдень прогріється до +24°, вночі — до +16°. Хмарність мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +21° вдень і +13° вночі. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +25°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли максимум становитиме лише +21°. Перепад температур за тиждень складе 4°, а єдиний день з можливими опадами — вівторок, 22 вересня.

Оскільки денна температура тримається на рівні +21…+25°, синоптики радять дніпропетровцям пити достатньо води та планувати активні справи на ранкові чи вечірні години, коли спека менш відчутна. У вівторок, 22 вересня, коли прогнозують можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливе погіршення видимості на дорогах.

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