Державна екологічна інспекція України інформує про чергові виявлені факти незаконної рубки дерев у Миколаївській та Сумській областях

Як повідомляє інспекція в Facebook, інспекторами ДЕІ в Миколаївській області за результатами спільних заходів з Арбузинським відділенням поліції виявлено факт знищення 14 дерев ясена та акації. Вирубка здійснювалася на території Арбузинської об'єднаної територіальної громади, передає Znaj.ua.

За інформацією інспекції, загальна сума заподіяної шкоди становить 40162,62 грн. За даним фактом порушено кримінальну справу, триває досудове розслідування.

Також державними інспекторами ДЕІ в Сумській області була виявлена незаконна вирубка 85 дерев верби. Цей факт встановлений біля с. Карабутове Конотопського району, сума збитків, завданих державі, становить 325 845 грн. Зараз інспекція готує матеріали для передачі в органи прокуратури.

Зазначимо, раніше державними інспекторами ДЕІ в Чернігівській області при проведенні заходів державного нагляду (контролю) було виявлено дві незаконні рубки 663 дерев у лісосмугах. Завдані державі збитки становлять 2 172 938 гривень.