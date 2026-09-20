Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 вересня опублікувало «Запоріжжяобленерго»: світло тимчасово вимикатимуть на десятках вулиць міста через планові та термінові ремонти електрообладнання.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 вересня торкнуться десятків вулиць міста — енергетики проводять планові та термінові ремонти електрообладнання.

Під час робіт мешканців окремих будинків тимчасово знеструмлюватимуть — на період від кількох годин до повного робочого дня залежно від складності ремонту.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго» — актуальні графіки опубліковані на сервісі перевірки графіків відключень компанії.

Які вулиці знеструмлять по днях

У понеділок, 21 вересня, з 09:00 до 17:00 планові роботи проведуть на бульварі Шевченка, вулицях Білоцерківській, Відмінній, Демократичній, Друкарській, Житомирській та інших вулицях центральної частини міста. Терміновий ремонт з 09:00 до 16:00 торкнеться вулиць Грузинської, Дністровської, Керченської та Павлоградської.

У вівторок, 22 вересня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться вулиці Абразивна, Аджарська, Аеродромна, Батумська, Вокзальна, Волинська та інші. Терміновий ремонт проведуть на вулицях Героїв полку «Азов», Нижньодніпровській та Сєдова.

У середу, 23 вересня, з 08:00–09:00 до 17:00 планові роботи відбудуться в селищі Балабине та на вулицях Автозаводській, Академіка Вернадського, Бузковій, Заполярній і Полтавській.

У четвер, 24 вересня, з 08:00–09:00 до 20:00 електроенергію вимикатимуть на вулицях Академіка Амосова, Благовіщенській, Запорізькій, Ялтинській та Ціолковського.

У п'ятницю, 25 вересня, з 08:00–09:00 до 20:00 ремонти охоплять вулиці Абразивну, Бориса Луцького, Академіка Вернадського, Балкову та Марка Безручка.

У суботу, 26 вересня, з 08:00 до 20:00 планові роботи триватимуть на вулицях Автозаводській, Академіка Амосова, Благовіщенській та Ялтинській.

Що робити, якщо вимкнули світло

У «Запоріжжяобленерго» радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки. Якщо знеструмлення не збігається з опублікованим графіком, мешканцям рекомендують звернутися до кол-центру компанії або перевірити актуальний статус на офіційному сервісі відключень.

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