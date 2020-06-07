Красноярський край в Росії накрило стихійне лихо, яке призвело до масштабних руйнувань

Як повідомляє Politeka.net, кадри з місця події, а також подробиці опублікував Телеграм-канал "Стрілка" з посиланням на екстрені служби регіону.

Красноярський край залили сильні дощі, 7 червня через повені обрушився міст через Койский струмок в Партизанському районі. Співробітники поліції перекрили рух і чергують на дорогах поблизу від небезпечного місця. Водіям доводиться об'їжджати.

Під час паводку звалився також міст через річку Сейба, заблокувавши 211 кілометр траси «Саяни». На знімку видно, що опори не витримали натиску води і сильно просіли разом з іншими частинами конструкції.

Крім того, з-за стихійного катаклізму з берегів вийшла річка Куваєв, яка затопила кілька селищ. Найважча ситуація склалася в Колбинском, куди рятувальники вирушили ліквідувати наслідки руйнувань.

«У населеному пункті 232 будинки, в яких проживає 558 осіб, підтоплено 36 присадибних ділянок, на яких розташовані 30 будинків, мешканців цих будинків евакуювали частину у пункт тимчасового розміщення, який знаходиться в будівлю Колбинского сільради, а інша частина розміщена по родичах», заявила прес-служба МНС.

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