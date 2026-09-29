Доплати для пенсіонерів у Житомирській області можуть отримати ті, хто відпрацював понад встановлену норму страхового стажу. У Пенсійному фонді України пояснили, від чого залежить її розмір і як вона розраховується.

Наслідки ворожих ударів на Житомирщині цієї осені змусили багатьох літніх людей уважно рахувати кожну гривню доходу. Доплати для пенсіонерів у Житомирській області — одна з виплат, про яку варто знати: Пенсійний фонд України детально пояснив, кому вона належить і як її рахують.

Йдеться про так званий понаднормовий страховий стаж — роки, відпрацьовані понад мінімально необхідну норму. Для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років у чоловіків і понад 20 років у жінок. Для пенсій, оформлених після жовтня 2011 року, норму підвищили: понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

За кожен повний рік такого «зайвого» стажу пенсія збільшується на 1% її основного розміру. При цьому розмір доплати не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На конкретному прикладі у фонді пояснюють: у 2025 році прожитковий мінімум становив 2361 гривню, тож один рік понаднормового стажу дає надбавку 23,61 грн на місяць (2361 × 1%). Тобто за 10 років понаднормового стажу пенсіонер отримує додатково 236,1 грн щомісяця.

Що змінюється для працюючих пенсіонерів

Окремий нюанс стосується тих, хто продовжує працювати. Їхню доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії, а після звільнення розмір виплати можуть перерахувати за актуальними даними.

Як перевірити розмір своєї доплати

Уточнити страховий стаж і розмір належної надбавки жителі області можуть у сервісному центрі Пенсійного фонду за місцем проживання. Також працює загальний контакт-центр фонду за номером 0800-503-753, де консультують щодо нарахувань.

Для пенсій за віком із 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж становить: у 60 років — 32 роки, у 63 роки — 22 роки, у 65 років — 15 років. Усе, що відпрацьовано понад цю норму, і формує понаднормовий стаж, за який нараховується доплата.

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