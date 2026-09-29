Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі наближається — всі котельні міста технічно готові до запуску. На одній із найбільших котелень замінили частину тепломереж, насоси та інше обладнання.

Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі виходить на фінішну пряму — усі котельні міста технічно готові подавати тепло в домівки. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що зробили на найбільшій котельні

Наймасштабніші роботи комунальники виконали на одній із найбільших котелень Запоріжжя. Там уже замінили частину тепломереж, поміняли насоси та інше обладнання, від справності якого залежить безперебійна подача тепла в холодну пору року.

Саме ця котельня забезпечує теплом майже 300 багатоповерхівок, у яких мешкають близько 50 тисяч людей. Від неї тепло отримують також школи, дитсадки, лікарні та інші соціальні заклади міста — для них стабільне опалення особливо важливе.

Захист на випадок відключень світла

Окремо Запоріжжя готує енергетичне обладнання до можливих російських атак. Для роботи під час відключень електроенергії в місті передбачили когенераційну установку.

Вона здатна одночасно виробляти тепло та електроенергію, тож забезпечить будинки теплом навіть без зовнішнього живлення. Для установки нині будують захисну споруду, яка має вберегти обладнання від уламків і вибухової хвилі.

Така підготовка критично важлива для прифронтового міста, яке регулярно потерпає від обстрілів енергетичної інфраструктури. Завдяки когенерації котельня зможе працювати автономно й не залишити мешканців без тепла навіть за аварійних відключень світла.

Теплопостачання міста готують одразу за кількома напрямами — від заміни мереж і насосів до запуску автономної генерації. Це має зробити опалювальний сезон стійкішим навіть у найскладніших умовах.

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